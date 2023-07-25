Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные

Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Неприятными новостями поделился синоптик Шувалов

В предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.

По словам эксперта по погоде, в столице выпадет не менее 30% месячной нормы осадков.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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