Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.
По словам эксперта по погоде, в столице выпадет не менее 30% месячной нормы осадков.
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