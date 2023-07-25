На Московском урбанфоруме в Лужниках расскажут работе кинологических групп и подготовке собак-спасателей

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В "Лужниках" пройдут тренировки кинологов московского Пожарно-спасательного центра, на котором ожидается появление их четвероногих напарников. Спасатели расскажут, как подобрать и воспитать собаку – а дрессированные помощники продемонстрируют свою подготовку.
Кинологическая группа Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состоит из девяти кинологов с собаками следующих пород: лабрадор, бордер-колли, эрдельтерьер, баварская гончая, белая швейцарская овчарка и муди (венгерская пастушья). Все четвероногие друзья успешно прошли специальную подготовку и аттестацию по "Поиску людей в условиях техногенного завала и природной среды".
Техпрогресс продолжает развиваться вместе с человечеством. Однако уже столетия наиболее эффективным средством поиска пропавших людей остается нюх и слух собаки.
Так, на участке в 500 квадратных метров собака способна вполне заменить группу поисковиков из десяти человек. Для поиска пропавшего человека на такой площади собаке потребуется лишь до трех часов времени. Группе людей – до восьми.
Как правило, спасатели Москвы вместе с их верными помощниками оттачивают навыки на оборудованных специальных площадках. Выездные занятия проводятся на территориях городского и областного лесопарков, в зданиях, где имитируют обрушение.
Мероприятие будет проходить на "Лужниках" с 1 по 10 сентября каждую среду и пятницу.
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