На Московском урбанфоруме в Лужниках расскажут работе кинологических групп и подготовке собак-спасателей

На Московском урбанфоруме в Лужниках расскажут работе кинологических групп и подготовке собак-спасателей
Фото: mos.ru
Пообщаться с четвероногими помощниками поисковиков можно по средам и пятницам

В "Лужниках" пройдут тренировки кинологов московского Пожарно-спасательного центра, на котором ожидается появление их четвероногих напарников. Спасатели расскажут, как подобрать и воспитать собаку – а дрессированные помощники продемонстрируют свою подготовку.

Кинологическая группа Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состоит из девяти кинологов с собаками следующих пород: лабрадор, бордер-колли, эрдельтерьер, баварская гончая, белая швейцарская овчарка и муди (венгерская пастушья). Все четвероногие друзья успешно прошли специальную подготовку и аттестацию по "Поиску людей в условиях техногенного завала и природной среды".

Техпрогресс продолжает развиваться вместе с человечеством. Однако уже столетия наиболее эффективным средством поиска пропавших людей остается нюх и слух собаки.

Так, на участке в 500 квадратных метров собака способна вполне заменить группу поисковиков из десяти человек. Для поиска пропавшего человека на такой площади собаке потребуется лишь до трех часов времени. Группе людей – до восьми.

Как правило, спасатели Москвы вместе с их верными помощниками оттачивают навыки на оборудованных специальных площадках. Выездные занятия проводятся на территориях городского и областного лесопарков, в зданиях, где имитируют обрушение.

Мероприятие будет проходить на "Лужниках" с 1 по 10 сентября каждую среду и пятницу.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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