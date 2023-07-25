Собянин сообщил о строительстве нового пешеходного моста между Красным Октябрем и Музеоном

Проект будет завершен к концу 2024 - началу 2025 года

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о строительстве нового пешеходного моста, который свяжет "Красный октябрь" с "Музеоном".

Глава города отметил, что проект является крайне актуальным – просьба была озвучена инвесторам уже ранее, однако до дела так и не дошло. Поэтому Собянин принял решение, итогом которого стало включение моста в городскую программу.

Завершение строительства моста планируется в конце 2024-го – начале 2025 года.