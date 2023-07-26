В столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень

Рекорд 127-летней давности был куда скромнее

26 июля Москва пережила самый сильный ливень в своей истории. Метеоролог Татьяна Позднякова указала, что к 16:00 в западном округе российской столицы выпало 54,6 мм осадков – это более 50 процентов от месячной нормы.

"Это самый сильный дождь, который когда либо был зафиксирован в Москве, – сообщила метеоролог.

До этого рекорд был зафиксирован в 1894 году – тогда зафиксировали 42,5 мм осадков, отметила Позднякова

По словам специалиста "Фобоса" Михаила Леуса, 26 июля в столице пройдет еще несколько дождевых "заходов". Однако примерно после 21:00 тучи полностью рассеются.