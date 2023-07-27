Домой вплавь: как Москва пережила рекордные ливни – видео

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Накануне в социальных сетях появилось огромное количество видеороликов с московских улиц, которые временно превратились в настоящие каналы. Белокаменной пришлось столкнуться с буйством стихии, в городе выпало рекордное количество осадков.
Дожди, которые обрушились на столицу нашей страны, стали сильнейшими с конца XIX века. Многие люди решили не рисковать и остались дома. Смельчакам же приходилось справляться с потоком воды.
Эпические кадры с московских улиц публикуют журналисты "Пятого канала". Некоторым людям приходилось переходить дорогу вплавь. Несколько торговых центров были подтоплены.
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