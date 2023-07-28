Щенок залюбовался на свое отражение в луже и умилил россиян – видео

Малыш был удивлен собственной красоте

Непосредственность и искренность братьев наших меньших способна растопить сердце даже самого сурового человека. Поведение пушистых малышей часто достойно того, чтобы стать частью семейной летописи. Практически все хозяева котиков и песиков могут часами рассказывать, какие выкрутасы вытворяют их домашние любимцы.



Большую популярность получил маленький щенок, который был очень удивлен возможностям простой лужи на улице. Судя по всему, песик впервые в жизни увидел собственное отражение и это перевернуло его понимание мира.



Во время очередной прогулки пушистый остановился у наполненной водой ямы. Когда песик заглянул в лужу, он увидел там такого же малыша, как он сам. Свойство лужи очень удивило ушастого. Щенок с восторгом трясет головой и наблюдает за тем, как отражение повторяет его действия. Таким развлечением малыш занимался достаточно долго.





Интернет-пользователей очень умилило поведение щенка. В комментариях они поделились своими впечатлениями и отметили, что за штуками, которые выкидывают братья наши меньшие, можно наблюдать вечность. Видеоролик получил много реакций и комментариев.

