Женщину казнили в Сингапуре впервые за 20 лет

Просьбы о помиловании были отвергнуты

Сегодня, 28 июля, в Сингапуре впервые за два десятилетия было переведено в исполнение решения о смертной казне женщины.

Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", представительницу прекрасного пола осудили за распространение запрещенных веществ.

Даму приговорили к высшей мере наказания еще в 2018-м году, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Правозащитники пытались умилостивить власти, однако те остались непреклонными. Для Сингапура это большое событие – в последний раз женщину казнили в этой стране в далеком 2004-м году, тогда за такой же проступок была повешена парикмахерша, отмечает телеканал RT.

Источник: Центральное бюро Сингапура по борьбе с наркотиками ✓ Надежный источник
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