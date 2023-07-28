Женщину казнили в Сингапуре впервые за 20 лет

Просьбы о помиловании были отвергнуты

Сегодня, 28 июля, в Сингапуре впервые за два десятилетия было переведено в исполнение решения о смертной казне женщины.



Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", представительницу прекрасного пола осудили за распространение запрещенных веществ.



Даму приговорили к высшей мере наказания еще в 2018-м году, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Правозащитники пытались умилостивить власти, однако те остались непреклонными. Для Сингапура это большое событие – в последний раз женщину казнили в этой стране в далеком 2004-м году, тогда за такой же проступок была повешена парикмахерша, отмечает телеканал RT.

