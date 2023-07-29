Необычное развлечение козлят попало на видео

Необычное развлечение козлят попало на видео
Фото: www.unsplash.com
Малыши резвятся от души

Животный мир – бесконечный источник забавных историй и видеоконтента. Наблюдать за поведением мохнатых товарищей можно бесконечно. Обычно видеоролики в интернет-пространстве показывают зарисовки из жизни котиков и собак, однако иногда на камеру попадают и другие животные.

Огромный интерес у пользователей социальных сетей вызывал видеоролик с очаровательными козлятами, которые придавались безудержному веселью. Заботливые хозяева заметили, что малышам не хватает активности и хочется от души порезвиться.

В итоге козлятам устроили целый аттракцион. Для того чтобы молодые особи размяли мышцы и повеселились, люди подготовили отдельный батут и площадку для прыжка. Стоит отметить, что козлята быстро сообразили, что им предлагают. Малыши резво взбираются по доске, чтобы оказаться на вершине площадки. Оттуда они с большим удовольствием прыгают на батут.



Забавный видеоролик повеселил интернет-пользователей. Многие отмечают, что поведение козлят похоже на игры деток. Милые животные очень понравились людям.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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