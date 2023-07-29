Жительница Тобольска поделилась секретом долголетия

Женщина отметила 90-й день рождения

Ветеран труда Валентина Томилова уверенно идет к столетнему юбилею. В день своего девяностолетия россиянка решила поделиться с общественностью секретом долгой и счастливой жизни.



По мнению пожилой женщины, оставаться в строю и не стареть сердцем ей помогает работа в любимом огороде. Женщина подчеркнула, что главное – сохранять активность и не залегать на диван перед телевизором. Только такой подход помогает продлить жизнь и радовать своей активностью родных и близких.



Огород в этом плане – настоящий источник позитивных переживаний. Труды на любимых грядках всегда приводят к результатам, чем очень радуют огородников. Женщина обожает проводить время на дачном участке и всегда готова потрудиться для того, чтобы порадовать родню свежими овощами и ягодами.



Валентина Томилова подарила жизнь троим прекрасным наследником, а теперь принимает самое деятельное участие в воспитании шестерых правнуков. Женщина гордится своим жизненным путем и советует всем побольше трудиться.

