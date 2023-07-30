Путин и Шойгу на месте: как проходит парад ВМФ в Санкт-Петербурге - LIVE

Путин и Шойгу на месте: как проходит парад ВМФ в Санкт-Петербурге - LIVE
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава России обратился к россиянам с речью

В воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге проходит парад Военно-Морского флота. На место уже прибыли высокопоставленные военные лица, зрители, а также глава страны Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, которые на совместном катере двинулись к строю кораблей. Как проходит событие – в материале "Утро.ру".

В этом году в мероприятии принимают участие 33 корабля и катера, четыре подводных лодки, восемь парусных судов. Также в числе почетных гостей парада – участники саммита Россия-Африка. 

После объезда кораблей Владимир Путин выступил с речью. Глава России поздравил военных с праздником. Он отметил, что российский флот "беззаветно и трепетно служит нашей стране", а его главным предназначением является защита Отечества.

"Патриотизм в основе флотской культуры помогает выполнять задания и вызывает гордость за наш неустрашимый флот", – подчеркнул лидер.

Глава также указал, что в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов, отдельно отметив ракетный корвет "Меркурий", уже заступивший на боевое дежурство.

После выступления президента началась морская часть парада в Санкт-Петербурге. Первым по Неве прошел десантный катер "Алексей Баринов" с ботиком Петра I. Следом – группа ракетных кораблей, среди которых "Углич", который наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" по инфраструктуре террористов в Сирийской Арабской Республике.

 

В судоходном канале Кронштадта прошли корабли, находящиеся на боевом дежурстве. Это фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Северодвинск".

Завершила парад большая дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", аналогов которой в мире не существует.

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