Урну с прахом убийцы Николая II засекретили и взяли под охрану

Корреспондент "Утро.ру" побывал в тайном колумбарии

Яков Михайлович (настоящее имя Янхель Хаимович) Юровский – руководитель расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. Он служил комендантом Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в подвале которого в ночь на 17 июля 1918 года произнес: "Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не пришлось. Мы принуждены вас сами расстрелять. Вы приговорены к смерти!" После этого лично первым выпустил пулю в отрекшегося от власти самодержца, после чего началась кровавая бойня.

При этом расстрельщикам не удалось сразу убить сразу всех. Раздался крик царевны Анастасии, горничная Демидова поднялась на ноги, длительное время оставался жив царевич Алексей. "11 пуль проглотил, пока наконец умер. Алексей что-то так уж очень живучий парнишка. Между прочим, очень красивый парень был" – позже вспоминал один из участников кровавой драмы. Выживших приказу Юровского добивали штыками…

Убийца пресек попытки охраны разворовать обнаруженные ими драгоценности, угрожая расстрелом. Позже он сдаст драгоценности расстрелянной царской семьи Романовых коменданту Московского Кремля. Пока же Юровский поручил организовать уборку помещений, а сам уехал на уничтожение трупов.

В июле 1918-го Юровский перебрался в Москву и вскоре стал заведовать золотым отделом – для "приведения в порядок и ликвидное состояние хранившихся там ценностей". Затем Юровский был председателем торгового отдела валютного управления Наркомата Иностранных дел, работал директором Политехнического музея в Москве.

В последние годы жизни Яков Юровский постоянно жаловался на боли в груди. Его мучили одышка, бессонница, повышенное давление. Цареубийца умер в 1938 году полном одиночестве от рака легких и прободения язвы двенадцатиперстной кишки. Драматург Эдвард Радзинский предполагал, что Юровскому в больнице ввели яд...

Убийцу сожгли в Донском крематории Москвы. А урну с прахом убийцы царя поставили в нише специального закрытого колумбария для захоронения праха людей, имеющих "особые заслуги перед Советской страной". Вход сюда долгое время был разрешен по пропускам только родственникам особо важных персон. Позже к этой урне добавилась урна жены Юровского. Правда, о том, что это именно они, догадаться нельзя – все надписи и опознавательные знаки тщательно задрапированы черной траурной тканью.

Место погребения палача тщательно скрывается по сей день. Работникам кладбища строго запрещено показывать местонахождение урны. Запрещено показать его и во время экскурсий, которые тут регулярно проводятся. Режим секретности усилился после того, как жаждущие возмездия адепты Николая Романова стали заниматься вандализмом. "Приходили и плевали в стекло, за которой стоят урны. Даже хотели разбить, выкрасть и развеять прах", – рассказывают на кладбище.

Чтобы сбить с толку желающих отомстить убийце царя, был пущен слух, что-де дочь палача Римма Юровская, одна из основателей комсомола и активная деятельница левой оппозиции 20-х годов, вернувшись из ГУЛАГа и поселившись в Ленинграде, якобы забрала урну с Донского кладбища и захоронила ее на одном из петербургских погостов. Но это ложь.

Стоит заметить, что судьбы детей Юровского оказались трагическими – они прошли аресты, лагеря. А все внуки Юровского по роковому стечению обстоятельств умерли во младенчестве или трагически погибли – один сгорел на пожаре, другой упал с крыши сарая, кто-то отравился грибами, еще один повесился… Внук Толя, в котором Яков Михайлович души не чаял, умер за рулем автомобиля. Вероятно, судьба таким образом наказывала наследников палача.

