Андрей Воробьев: до конца года в Подмосковье благоустроят 60 общественных пространств

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность наполнения парков мероприятиями, подчеркнув поддержку президентской программы по благоустройству. Расширение парковой инфраструктуры региона приведёт к увеличению посещаемости до 66 млн человек к концу 2023 года.



"Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы привести в порядок городские парки, которые посещают люди разных поколений. Мы регулярно встречаемся с жителями и видим, что запрос на их благоустройство очень большой. Не так давно мы провели опрос, в нем приняли участие (мы даже не ожидали) порядка 200 тысяч человек, которые высказали своё мнение по поводу того, что бы они хотели в них видеть", – рассказал Воробьев.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин представил основные направления работы в парках – чистоту и безопасность, предоставление сервисов и услуг, культурные и спортивные программы, а также обратную связь с жителями.

Все 188 парков Подмосковья теперь оцифрованы, и на геопортале Московской области отмечены все дорожки, детские площадки, парковочные места, сцены и иные части парков, поделился Хайкин.

Коммуникация с жителями осуществляется через чаты, портал "Добродел", а также путем проведения опросов в парках, рассказал министр.

Он также добавил, что 13 из 60 запланированных к введению в эксплуатацию в этом году общественных пространств уже открыли.

"У нас есть график по открытию этих объектов: в июне – 7, в июле – 6 (как раз в минувшие выходные запустили большой лесопарк в Подольске), в августе – 26, в сентябре – 14, в октябре – 5. За последние 5 лет у нас кратно выросло количество больших и крупных парков. Если в 2019 году было 9, то в этом будет 30", – подытожил Хайкин.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал о событийной повестке в парках. По его данным, было проведено уже более 20 тысяч мероприятий с начала года.

Особый интерес вызвал проект "Город танцует в парках", с участием около 1700 человек и более 40 000 зрителей, следует из слов министра культуры и туризма.

В регионе стартовал пилотный проект по размещению в парках питьевых фонтанчиков за счет инвесторов. В текущем году уже установлены 11 фонтанчиков, и их количество увеличится в следующем году, заверил Кузнецов.