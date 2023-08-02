Похожи на скорпионов: жители Подмосковья массово жалуются на укусы неизвестных насекомых

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Жители Московской области жалуются на неизвестных насекомых, внешне похожих на скорпионов. Пострадавшие обращаются к медикам с укусам. В одной из районных больниц указывают, что определить предполагаемых кровососов трудно. Пострадавшие лишь утверждают о схожести инсектов со скорпионами – правда, меньше по размерам и светлее в окрасе.
Покусанные жители столичного региона жалуются на покраснение, зуд и припухлость в зоне укуса, передает МИР 24.
Медики указывают, что в случае укуса необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачам. До появления специалиста место укуса нужно обработать антисептическим средством для предотвращения заражения. Наложите повязку из бинта, приложите лед с компрессом. И не забывайте о необходимости питья – воды нужно много.
Позорное и отвратительное действо