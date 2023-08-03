Благоустройство скверов на севере Москвы завершится к осени — Собянин

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Ежегодно в Москве проводится комплексное благоустройство тысяч объектов. Это не только парки с маленькими скверами, но и зеленые зоны. В 2023 году в городе приведут в порядок территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки, а также спортивные зоны. Баскетбольная площадка будет отремонтирована, прогулочные маршруты также обновят.
В 2005 году храм Знамения Иконы Божией Матери в Ховрине пережил реконструкцию, двенадцать лет спустя благоустроили прилегающий к нему Грачевский парк. А впереди – сквер возле храма.
"Сделаем в нем по четыре детские и спортивные площадки, высадим деревья и кустарники", – указал Собянин.
Параллельно будут приводить в порядок сквер на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине, а также три сквера, которые продолжают друг друга: Старопетровский сквер, по улицам Клары Цеткин и Коптевской.
"Благоустройство всех скверов завершим к осени", – добавил мэр Москвы.
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