Выставку-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" посетят до 300 тыс. человек

В Центральном выставочном зале "Манеж" состоится XX выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства". Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о крупнейшем проекте Русской православной церкви в духовно-просветительской сфере. Цель мероприятия – посодействовать историческому просвещению и духовному, а также нравственному воспитанию граждан. В особенности детей и молодежи.

Задача выставки-форума – дать толчок популяризации российской истории и культуры, поощрить искусство фотографии и молодежное творчество, привлечь внимание общественности к историческим местам и культурному наследию страны. В 2023 году темой выставки назначили "Роль учителя в истории России". Ожидается, что форум посетят до 300 тысяч человек.