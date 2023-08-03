Выставку-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" посетят до 300 тыс. человек

Выставку-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" посетят до 300 тыс. человек
Фото: mos.ru

В Центральном выставочном зале "Манеж" состоится XX выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства". Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Речь идет о крупнейшем проекте Русской православной церкви в духовно-просветительской сфере. Цель мероприятия – посодействовать историческому просвещению и духовному, а также нравственному воспитанию граждан. В особенности детей и молодежи.

Задача выставки-форума – дать толчок популяризации российской истории и культуры, поощрить искусство фотографии и молодежное творчество, привлечь внимание общественности к историческим местам и культурному наследию страны. В 2023 году темой выставки назначили "Роль учителя в истории России". Ожидается, что форум посетят до 300 тысяч человек.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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