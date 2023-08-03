"Может создать даже школьник": Сафронов высмеял примитивный логотип цифрового рубля

С таким дизайном люди точно не побегут вкладывать деньги, уверен художник

Российский художник Никас Сафронов раскритиковал дизайн цифрового рубля, заявив, что умение авторов осталось на уровне учащихся средней школы – едва ли, полагает мужчина, те потрудились изучить психологию цветового восприятия. К тому же, логотип напоминает американский доллар и южноамериканский песо.

По словам автора современных картин, те явно могли бы придумать что-то более интересное и яркое. С психологической точки зрения "красный рубль" вселяет лишь тревожные чувства. Оптимальная альтернатива – зеленый и голубой тона, которые бы стали предвестниками надежды и веры, при которых люди знали, куда и как вкладывать свои заработанные средства.

Однако, считает Сафронов, авторы уподобились евростандартам и не стали ходить далеко. Для подобной разработки инициаторы идеи с тем же успехом могли бы обратиться к школьникам.

"Песо выглядит так же, поэтому надо выделить и показать, что изображен именно рубль, – уверен художник.

Впрочем, отвечающий за бренд-стратегию Александр Дяченко заявил, что все обвинения не выдерживают критики – дизайнеры подобрали цвета довольно удачно, а монохромный лого – классика жанра.

Логотип был представлен Центробанком 3 сентября. Он будет интегрирован в банковские приложения, где будет доступно использование цифровых кошельков и проведение соответствующих операций с цифровалютой.