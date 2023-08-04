Собянин: в следующем году планируем открыть в Москве еще около 10 летних бассейнов

Собянин: в следующем году планируем открыть в Москве еще около 10 летних бассейнов
Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал про благоустройство мест отдыха на берегу рек, озер и прудов, а также прочих естественных водоемов. В 2022 году было приведено в порядок более десятка таких территорий, в 2023 планирует завершить другие проекты – их будет в два раза больше.

Спрос на пляжный отдых в Москве растет, несмотря на прохладное и короткое лето. В этот сезон увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, создали самую большую пляжную зону в Европе. Здесь одновременно могут загорать на солнце три тысячи человек, для которых открыты шесть открытых бассейнов.

"Кроме того, летние бассейны с подогревом были созданы в 5 городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах Москвы. В следующем году рассчитываем запустить еще порядка десяти таких мест отдыха", – указал Собянин.

Мэр подчеркнул, что параллельно в столице продолжается благоустройство традиционных мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и прочих естественных водоемов.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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