Какие события предрекают цифры во сне: мнение нумеролога

Какие события предрекают цифры во сне: мнение нумеролога
Фото: unsplash.com
Стоит обращать внимание на эту деталь

Многие люди верят в то, что сны могут сбываться или предсказывать будущее. В погоне за тайными знаками сновидцы обращают внимание на все детали. Но иногда не придают значения цифрам, а ведь они тоже способны давать подсказки.

Некоторые уже убедились в этом на личном опыте. В прессе можно найти массу новостей о том, как люди выигрывали лотереи, благодаря увиденным числам во сне. Чтобы вы не упустили свою удачу, нумеролог Лидия Кутейникова рассказала, что предсказывают те или иные цифры.

Если во сне явилось число один, значит, вам нужно лучше концентрироваться на своих мыслях, ведь они начнут сбываться. Число два предвещает хорошие события в жизни. В этом случае нужно не переставать верить в лучшее, тогда вы притяните к себе поводы для радости. Тройка снится тогда, когда нужно обратить внимание на своего жизненного учителя. 

Число четыре говорит о том, что в вашей жизни есть некий невидимый щит, способный спасти вас от бед. Пятерка сулит перемены в жизни, причем только позитивные. Цифра шесть подсказывает вам перестать переживать о финансах. Семерка – это знак, который указывает на то, что вы двигаетесь в верном направлении. Цифра восемь тоже связана с финансами. Она предсказывает прибыль и удачу в делах. Девятка сообщает о том, что вы уже у цели, к которой стремитесь, а потому пора отбросить сомнения. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что астролог Василиса Володина озвучила самый удачливый знак зодиака.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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