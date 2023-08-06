Могут быть опасны: какие болезни вызывают газировки "без сахара"

Врач развеял популярный миф

Некоторые люди очень любят газировку, но мысль о том, что в них содержится очень много сахара, прибавляющего лишние килограммы и проблемы со здоровьем, не дает им покоя. Наверное, именно для них и придумали продукцию с пометкой "без сахара" или "ноль калорий". Однако, по мнению врача, не всегда она меньше вредит организму.

В такие напитки, как правило, добавляются сахарозаменители – натуральные или искусственные. И они, говорит терапевт Ирина Никулина, могут быть намного опаснее сахара. Например, в некоторых из них содержатся компоненты, из-за которых организм закисляется, что становится базой для хронических воспалительных заболеваний.

А самое главное – сахоразаменители нисколько не спасают людей от переизбытка сладкого, ведь большая их часть в разы слаще. И они легко могут травмировать вкусовые рецепторы. Это чревато тем, что некоторые даже сладкие продукты будут казаться безвкусными.

Терапевт отметили, что, вместо того, чтобы отказываться от напитков с сахаром, лучше разобраться в том, почему вас так тянет к сладким продуктам. Например, особую роль в этом может играть стресс, и борьба с ним может стать отличным началом в борьбе с вредными привычками.

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