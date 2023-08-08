Гениальный лайфхак спас женщину от изнасилования

Гениальный лайфхак спас женщину от изнасилования
Фото: pixabay.com
Преступника разыскивает полиция

Нападение маньяка на жительницу подмосковного Ногинска могло бы обернуться трагедией, однако женщина проявила смелость и смекалку, благодаря чему чрезвычайное происшествие для нее закончилось, что называется, легким испугом.

По данным телеграмм-канала SHOT, 44-летняя Наталья в минувшую пятницу вечером вернулась домой с работы. Она прибралась в квартире и решила вынести мусор. Однако в подъезде будущую жертву ожидал маньяк.

Мужчина набросился на хрупкую женщину, силой затащил ее обратно, схватив за горло и заткнув рот, и разорвал на ней одежду. Злоумышленник заявил о намерении изнасиловать жительницу Московской области.

Физически сопротивляться преступнику женщина не могла, однако ее спас гениальный лайфхак. Наталья сообщила неудовлетворенному мужчине, что страдает от крайне заразного венерического заболевания.

Преступник оказался не настолько тупым, как могло показаться изначально. Он решил не проверять, соответствуют ли слова жертвы действительности, и покинул квартиру. Обломался несостоявшийся насильник.

Наталья же обратилась в правоохранительные органы. Теперь поиском маньяка занимается полиция. Стражи порядка не исключают, что злоумышленник может аналогичным способом схватить и изнасиловать других женщин.

Кстати, преступник был одет в футболку серого цвета и джинсы, на голове носил кепку. Согласно описанию потерпевшей, тело худощавое, рост небольшой.

Источник: Telegram-канал SHOT ✓ Надежный источник
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