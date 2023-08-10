Статистика лета: россияне предпочитают коктебельские коньяки и кубанские вина

Жители России отдыхают в этом году преимущественно на черноморском побережье

Этим летом почти половина россиян выбрали для отдыха курорты Черноморского побережья в Краснодарском крае и в Крыму. По данным исследований, которые проводила Ассоциация туроператоров РФ, на юге России в этом году будут отдыхать 47% россиян. И неудивительно, ведь эти регионы славятся красивыми пляжами, уникальной природой и разнообразием развлечений.

Туристический поток на курорты Кубани и Крыма растет с каждым годом. Если в прошлом году отдых на Черноморском побережье России выбрали для себя 13 миллионов россиян, то в этом году здесь ожидают около 18 миллионов гостей.

Летний отпуск на море – это время, когда можно расслабиться, отвлечься от повседневной рутины и полноценно насладиться жизнью. Днем отдыхающих ждут прекрасные пляжи, теплое солнце и ласковое море, а вечером – неспешные вкусные ужины, дополненные хорошими напитками.

Мы провели опрос, чтобы узнать, какие алкогольные напитки наши соотечественники предпочитают употреблять на отдыхе. И вот что выяснилось.

Неотъемлемой частью отдыха на Черноморском побережье России стали классические российские напитки, известные уже не одно десятилетие. Это шампанское "Абрау-Дюрсо" и коньяк "Коктебель". Игристые вина от завода под Новороссийском выбирают 45% опрошенных, а коктебельский коньяк самого старого коньячного производства в стране предпочитают 40% респондентов.

Результаты социологического исследования полностью соответствуют данным продаж. В кубанских и крымских кафе, барах и ресторанах, по информации от местных рестораторов, наибольшим спросом пользуются именно эти классические российские напитки. В этом нет ничего удивительного, шампанское "Абрау-Дюрсо" и коньяк "Коктебель" проверены временем и широко известны.