Усердная тренировка толстого котика умилила публику – видео

Усердная тренировка толстого котика умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш мечтает о кубиках пресса

Домашние животные постоянно удивляют своих хозяев. Коты и собачки часто демонстрируют окружающим человеческие чувства и реакции. Как показал набравший большую популярность в социальных сетях видеоролик, ничто человеческое животным не чуждо – они тоже мечтают выглядеть привлекательно.

Необычная тренировка толстенького котика произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Съемка была сделана в конце весны. Авторы ролика предполагают, что активные упражнения нужны были коту для того, чтобы подготовиться к летнему сезону и демонстрировать всем подтянутый внешний вид.

Судя по упражнениям, которые выбрал для себя зверек, в первую очередь, его интересует стальной пресс. Малыш с большим усердием качает мышцы живота и явно настроен на отличный результат. Его упорство вызвало восторг и зависть у пользователей социальных сетей.



В комментариях люди отмечают, что сами далеко не всегда готовы на такие спортивные подвиги. А вот котик нашел в себе силы для того, чтобы заниматься спортом. Видеоролик получил огромное количество просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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