Усердная тренировка толстого котика умилила публику – видео

Малыш мечтает о кубиках пресса

Домашние животные постоянно удивляют своих хозяев. Коты и собачки часто демонстрируют окружающим человеческие чувства и реакции. Как показал набравший большую популярность в социальных сетях видеоролик, ничто человеческое животным не чуждо – они тоже мечтают выглядеть привлекательно.



Необычная тренировка толстенького котика произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Съемка была сделана в конце весны. Авторы ролика предполагают, что активные упражнения нужны были коту для того, чтобы подготовиться к летнему сезону и демонстрировать всем подтянутый внешний вид.



Судя по упражнениям, которые выбрал для себя зверек, в первую очередь, его интересует стальной пресс. Малыш с большим усердием качает мышцы живота и явно настроен на отличный результат. Его упорство вызвало восторг и зависть у пользователей социальных сетей.





В комментариях люди отмечают, что сами далеко не всегда готовы на такие спортивные подвиги. А вот котик нашел в себе силы для того, чтобы заниматься спортом. Видеоролик получил огромное количество просмотров и комментариев.

