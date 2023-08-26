До нескольких месяцев: такой способ позволит сохранить арбуз до Нового года

До нескольких месяцев: такой способ позволит сохранить арбуз до Нового года
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Пленка тут не поможет

Пищевой технолог Николай Попов подчеркивает, что при неправильном хранении арбузом можно отравиться. Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, нужно нарезать арбуз дольками, или целиком оборачивать пищевой пленкой – и положить на нижнюю полку холодильника.

Каждый раз, отрезая новый кусок ягоды, необходимо "обновлять" защитную пленку. Ломтики без корки оптимально хранят в плотно закрытом контейнере. Такой способ позволит сохранить ягоду сочной и свежий вплоть до четырех суток.

А существует и более надежный способ для отличной консервации 0 положите арбуз в деревянный ящик, укройте его сеном и храните при температуре до 15 градусов вдали от солнца. 

Источник: "Едим дома" ✓ Надежный источник
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