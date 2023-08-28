12 детей и молодая невеста: 110-летний пакистанец женился в четвертый раз

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В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва с размахом отметили свадьбу многодетного мужчины. Романтическая история стала одной из главных тем для местных СМИ.
Все дело в том, что жениху уже 110 лет. Однако его возлюбленной стала весьма молодая женщина – по меркам мужа, конечно. Избраннице многодетного отца всего лишь 55 лет.
На торжественной церемонии бракосочетания присутствовали 12 детей жениха: шесть сыновей и шесть дочерей. Кстати, женился почтенный старец уже в четвертый раз.
Всего же его семья вместе с внуками и правнуками насчитывает 84 персоны. Возможно, на свадьбу удалось пригласить не всех.
Изначально молодожены отправились в мечеть, а после, согласно местным традициям, жених заплатил выкуп за невестку. 110-летний пакистанец выложил за молодую возлюбленную пять тысяч рупий или около пяти тысяч рублей.
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