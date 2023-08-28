12 детей и молодая невеста: 110-летний пакистанец женился в четвертый раз

12 детей и молодая невеста: 110-летний пакистанец женился в четвертый раз
Фото: Masroor / Xinhua / www.globallookpress.com
Жене пакистанца 55 лет

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва с размахом отметили свадьбу многодетного мужчины. Романтическая история стала одной из главных тем для местных СМИ.

Все дело в том, что жениху уже 110 лет. Однако его возлюбленной стала весьма молодая женщина – по меркам мужа, конечно. Избраннице многодетного отца всего лишь 55 лет.

На торжественной церемонии бракосочетания присутствовали 12 детей жениха: шесть сыновей и шесть дочерей. Кстати, женился почтенный старец уже в четвертый раз.

Всего же его семья вместе с внуками и правнуками насчитывает 84 персоны. Возможно, на свадьбу удалось пригласить не всех.

Изначально молодожены отправились в мечеть, а после, согласно местным традициям, жених заплатил выкуп за невестку. 110-летний пакистанец выложил за молодую возлюбленную пять тысяч рупий или около пяти тысяч рублей.

Источник: 24 News HD ✓ Надежный источник
новости партнеров

Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть

Телеведущая в который раз отправилась под нож хирурга

"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными

В жизни знаменитости произошли серьезные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей