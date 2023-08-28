Минтранс Подмосковья заявил о готовности дорожной инфраструктуры к новому учебному году

Министерство транспорта Подмосковья завершило подготовку дорожной сети к началу учебного года. В районе образовательных учреждений были проведены работы по улучшению безопасности движения – обновлена дорожная разметка, заменены дорожные знаки, восстановлены тротуары, а в некоторых случаях установлены светофоры и искусственные неровности.

Власти региона проинспектировали, обследовали и привели в порядок почти 1,7 тысячи пешеходных переходов возле образовательных учреждений, рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

"Также к новому учебному году дорожники завершили обустройство 15 км тротуаров и отремонтировали покрытие на 43 участках региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям", – добавил он.

В этом году в Подмосковье заменили около 470 дорожных знаков, установили 122 новых светофора и 124 искусственных неровностей, а также отремонтировали 145 километров дорожного покрытия у школ, колледжей, техникумов и гимназий, рассказали в подмосковном Минтрансе.

Также для обеспечения комфортного и безопасного передвижения учащихся были обустроены новые тротуары и велодорожки.

Кроме того, в Минтрансе Московской области заверили, что к 1 сентября в регионе проверят обслуживание остановочных пунктов. Мера нацелена на обеспечение удобства пассажиров общественного транспорта.