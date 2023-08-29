Сверхленивый песик насмешил народ – видео

Сверхленивый песик насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Каждый шаг дается пушистому с трудом

Наблюдать за поведением домашних животных можно бесконечно. Котики и собачки постоянно демонстрируют любимым хозяевам и окружающим особенности своего характера. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел сверхленивый песик, единственное желание которого –предаваться блаженному сну.

Толстенький бульдожик до того обленился, что даже не может самостоятельно спуститься с невысокого дивана. Заботливые хозяева соорудили для любимого четвероногого товарища отдельную мягкую лестницу, чтобы он мог с удобством покинуть место возлежания.

Эпичный спуск с дивана владельцы решили запечатлеть на камеру. Песик вальяжно подошел к мягкой лесенке, опустил на нее одну лапку, затем вторую: в этот момент, он, по всей видимости, решил, что очень устал. Песик вытянулся во всю длину своего тельца и начал съезжать по конструкции.



Когда ленивая собачка добралась до пола, уровень растраты энергии достиг своего апогея. Очень утомившийся песик заснул прямо у лестницы. Такой забавный контент заставил интернет-пользователей от души похохотать. Ролик набрал много просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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