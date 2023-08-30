Психолог назвал причину частого "выгорания" россиян на работе

Психолог назвал причину частого "выгорания" россиян на работе
imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
И рассказал, что с этим делать

Психолог Александр Кичаев рассказал, что для "выгоревшего человека" поездка на работу является каторгой. Человек перестает интересоваться выполнением своих обязанностей, которые видятся ему совершенно бессмысленными. 

Однако выгорание вовсе не означает необходимость в обязательной смене работы. Иногда дискомфорт может быть связан с микроклиматом – негативный фон всегда создается из-за личных или профессиональных претензий. Нередко – отсутствием перспектив. При разрешении проблем часто симптоматика сходит на нет, отмечает МИР 24.

"Нужно разобраться и, если возможно, внести изменения в рабочий процесс. Тогда выгорание может сойти на нет, – высказался психолог.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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