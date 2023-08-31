Иначе просто не пустят на поезд: новые правила РЖД возмутили россиян

Такого от перевозчика никто не ожидал

С 1 сентября пассажирам поездов будут отказывать в праве нахождения в поездах в грязной одежде с неприятным запахом. Минтранс опубликовал в конце августа приказ, в котором также содержится запрет на использование звуковых колонок, торговлю и раскуривание кальяна – оценили его далеко не все.

Правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года. В ведомстве также указали, что теперь россияне не могут зайти в вагон в грязной одежд, сославшись на то, что она пачкает внутренние помещения и пассажиров.

В железнодорожной организации указали, что новые правила обусловлены проблемами, ранее выявленными при пассажирских перевозках.

Еще одно нововведение: отказ от прохождения досмотра при входе гарантирует теперь запрет на вход в поезд. У пассажиров также теперь строго регламентируются правила приема пищи – на тридцать минут утром и вечером, в обеденное время отводится один час.

А телеканал "360" сообщает, что в РЖД в настоящее время работают над упрощением приобретения билетов в онлайн-формате на поезда дальнего следования.