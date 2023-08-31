Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Вся Россия готова поддерживать Донбасс

Глава столичной администрации Сергей Собянин обратился с благодарностью к работникам московских коммунальных служб и отметил заслуги их коллег, которые приняли самое активное участие в восстановлении сильно пострадавших в ходе боевых действий Донецка и Луганска.



Столичный градоначальник подчеркнул, что во время восстановительных работ пришлось столкнуться с немалым количеством трудностей. Собянин отметил, что коммунальщикам зачастую приходится работать в экстремальных условиях. Например, в многострадальном Донецке, кроме привычных работ по подготовке к зимнему периоду, нужно было вставить несколько тысяч окон, которые были выбиты снарядами.

"Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", – обратился к коммунальщикам глава города во время мероприятия, посвященного Дню работников комплекса городского хозяйства столицы.

Сергей Собянин отдельно отметил, что жители донбасских республик попросили его передать слова благодарности коммунальщикам, которые готовы в очень сложных условиях восстанавливать города в новых российских регионах.

