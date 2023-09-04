Землю накроет магнитная буря: как обезопасить себя от воздействия

Землю накроет магнитная буря: как обезопасить себя от воздействия
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врач-терапевт рассказала, на кого магнитная буря не влияет

Совсем скоро землю накроет вновь магнитная буря. Головная боль, бессонница, учащенное сердцебиение – признаки воздействия бури. Многие люди сталкиваются с влиянием данного явления на свой организм. Почти каждый, кто сталкивался с этим недугом, задается вопросом о том, как обезопасить себя от воздействия.  

Врач-терапевт Ирина Ярцева раскрыла не только симптомы, с которыми сталкивается человек, но и рассказала, как справиться с напастью. По ее словам, опасного магнитных бурь сильно преувеличена. Она убеждена, что все симптомы бури, с которыми сталкивается человек, присуще только нездоровым людям.

Медик убеждена, что если человек занимается спортом, правильно питается и, что не мало важно, спит около 8-9 часов день, то магнитные бури пройдут благоприятно для него.

"Если человек ведет здоровый образ жизни, следит за уровнем сна, спит физиологически – с 10 вечера, не позже, до 6-7 утра – магнитные бури, ни смены климата не будут нам преградами или угрозами", – уверен врач.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник

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