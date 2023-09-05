Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников на Москву.

БПЛА был уничтожен силами ПВО в Истринском районе, на подлете к Москве.

В результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий, подчеркнул мэр.



