Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников на Москву.
БПЛА был уничтожен силами ПВО в Истринском районе, на подлете к Москве.
В результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий, подчеркнул мэр.
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