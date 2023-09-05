Массовое увольнение учителей в Санкт-Петербурге: что известно

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В 338-ой школе Санкт-Петербурга произошло массовое бегство учителей. Сотрудники пожаловались на неадекватные требования нового руководства и поручения, которые никак не относятся к их компетенциям. До этого учреждение было признано лучшим в Невском районе.
Как пишет "Фонтанка", родители жалуются на нового директора, из-за которого с начала учебного года уволилось почти половина педагогов.
"В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей", – бьют они тревогу.
Люди рассказывают, что новое начальство набрало первых классов больше, чем имеется кабинетов в школе. Занятия приходится проводить в спортзале.
Родители жалуются, что ушли специалисты, которые готовили выпускников к ЕГЭ – как теперь дети будут сдавать выпускные экзамены они не понимают.
Уволившиеся учителя утверждают, что новый директор позволяла себе резкие высказывания в адрес педагогов. К примеру, критиковала их внешний вид и вес. Другие пожаловались на невыносимую нагрузку, урезание зарплат. Некоторых директор даже грозила отправить на СВО, если они не будут подчиняться ее приказам.
Разговаривать с журналистами директор отказалась. Во время 1 сентября она приказала охранникам выгнать их со школьной линейки. После на звонки с просьбой дать комментарий она не отвечала.
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