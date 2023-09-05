Массовое увольнение учителей в Санкт-Петербурге: что известно

Массовое увольнение учителей в Санкт-Петербурге: что известно
Фото: Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Начало учебного года обернулось скандалом

В 338-ой школе Санкт-Петербурга произошло массовое бегство учителей. Сотрудники пожаловались на неадекватные требования нового руководства и поручения, которые никак не относятся к их компетенциям. До этого учреждение было признано лучшим в Невском районе.

Как пишет "Фонтанка", родители жалуются на нового директора, из-за которого с начала учебного года уволилось почти половина педагогов.

"В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей", – бьют они тревогу.

Люди рассказывают, что новое начальство набрало первых классов больше, чем имеется кабинетов в школе. Занятия приходится проводить в спортзале. 

Родители жалуются, что ушли специалисты, которые готовили выпускников к ЕГЭ – как теперь дети будут сдавать выпускные экзамены они не понимают. 

Уволившиеся учителя утверждают, что новый директор позволяла себе резкие высказывания в адрес педагогов. К примеру, критиковала их внешний вид и вес. Другие пожаловались на невыносимую нагрузку, урезание зарплат. Некоторых директор даже грозила отправить на СВО, если они не будут подчиняться ее приказам. 

Разговаривать с журналистами директор отказалась. Во время 1 сентября она приказала охранникам выгнать их со школьной линейки. После на звонки с просьбой дать комментарий она не отвечала. 

Источник: Фонтанка.ру

В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна

Премьер-министр Армении начал заговариваться

Массовая мобилизация в сентябре: военный эксперт дал оценку

В Сети много противоречивой информации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей