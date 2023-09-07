Один день из жизни панды заставил народ обзавидоваться – видео

Зверь хорошо устроился

В последнее время многие люди предпочитают начинать утро не с просмотра новостной ленты, а наоборот, стараются абстрагироваться от событий мировой повестки. Россиян вполне можно понять – события, которые происходят в мире, давно перестали вселять оптимизм. Иногда действительно лучше расслабиться за просмотром милого контента. Например, будние дни очаровательной панды заставили людей обзавидоваться.



Очевидно, что у этого крупного животного вообще нет проблем. Большую часть времени панда проводит, отдыхая или созерцая окружающий прекрасный мир. На протяжении нескольких часов очаровательная мишка практически не меняла положение своего дела. Вначале она отдохнула на одном боку, а потом перелегла на другой.



Еще несколько часов у панды заняла ленивая разминка. В это время мишка поворачивала голову из стороны в сторону и рассматривала окружающие ее пейзажи. После такой активности живность справедливо рассудила, что пора и честь знать – она снова улеглась и блаженно прикрыла глаза.





Надо отметить, что многие интернет-пользователи испытали сильное чувство зависти. Действительно, такого блаженного пребывания в этом бренном мире достойны далеко немногие.

