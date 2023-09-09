Котик блистательно отыграл матч в бильярд любимым хозяином – видео

Котик блистательно отыграл матч в бильярд любимым хозяином – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистые всегда на стороне своих владельцев

Контент, знакомящий людей с различными историями из жизни животных, в последнее время пользуется небывалой популярностью. Люди готовы часами просматривать забавные видеоролики, которые хорошо помогают отвлечься от насущных проблем. К счастью, домашние животные регулярно выкидывают что-нибудь эдакое, так что в интернет-пространстве в изобилии представлены ролики с забавным контентом.

Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик, на котором очаровательный котик играет в бильярд. Судя по всему, эта игра – настоящая страсть его хозяина. Малыш не мог предать любимого человека и с готовностью подключился к его развлечению.

Впрочем, на первых кадрах видно, что сначала котейка не стал проявлять повышенный энтузиазм. Пушистого больше заинтересовала приятная на ощупь поверхность бильярдного стола, на которой он с удобствами разместился. В это время дорогой хозяин виртуозно загонял шары в лунки.



Однако настал и звездный час котейки. Очаровательный зверек после очередного мастерского удара своего хозяина получил в лапки заветный шарик и с видом профессионала загнал его в лунку. Разумеется, хозяин был восторге, как и многочисленные пользователи интернет-пространства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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