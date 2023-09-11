Три миллиона человек поздравили Москву с 876-летием

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
898 новости
В Белокаменной завершились торжественные мероприятия по случаю празднования 876-го дня рождения столицы. Как сообщил московский градоначальник Сергей Собянин, в праздновании важного события приняли участие порядка трех миллионов москвичей и гостей города.
Жители с размахом отметили важную дату. Всего в Первопрестольной прошло более 150 праздничных мероприятий. Люди от души веселились и поздравляли Москву с днем рождения.
Как напоминает издание gazetametro.ru, столицу страны со знаковым событием лично поздравил российский главнокомандующий Владимир Путин – он выступил перед горожанами.
Певица побирается по сомнительным заведениям
Личная жизнь звезды театра им. Маяковского