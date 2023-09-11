Три миллиона человек поздравили Москву с 876-летием

Жители и гости столицы приняли активное участие в праздновании

В Белокаменной завершились торжественные мероприятия по случаю празднования 876-го дня рождения столицы. Как сообщил московский градоначальник Сергей Собянин, в праздновании важного события приняли участие порядка трех миллионов москвичей и гостей города.



Жители с размахом отметили важную дату. Всего в Первопрестольной прошло более 150 праздничных мероприятий. Люди от души веселились и поздравляли Москву с днем рождения.



Как напоминает издание gazetametro.ru, столицу страны со знаковым событием лично поздравил российский главнокомандующий Владимир Путин – он выступил перед горожанами.

