Гипнотизирующий гамбургер кот заставил народ хохотать – видео

На морде пушистого видна яркая гамма эмоций

Каждый день домашние любимцы радуют своих хозяев забавными выкрутасами. Когда дома живет котик или песик, привычное течение жизни скрашивается необычными выходками любимых зверей. В последнее время в интернет-пространстве очень популярны видеоролики с зарисовками из жизни домашних питомцев. Новой звездой социальных сетей стал крайне харизматичный кот.



Зверя настигли в момент, когда он буквально гипнотизировал глазами сочный аппетитный гамбургер. Судя по всему, ароматы вредной, но вкусной еды пробудили в пушистом котейке животное чувство голода. Мохнатый явно понимает, что эта еда принесет большое вкусовое удовлетворение.



Жестокосердный хозяин невозмутимо снимал мучения своего котика на видеокамеру. Когда пушистый заметил источающий невероятные запахи гамбургер, его мордочка резко изменилась. Зверек впилился глазками в сочную котлету и явно продумывает стратегию по ее краже.





Гамма эмоций, которая отразилась на мордочке зверя, заставила интернет-пользователей от души похохотать. Люди отмечают, что котейка очень харизматичен и явно готов на многое, чтобы заполучить вожделенный гамбургер.

