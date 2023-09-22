В Подмосковье объявили "желтый" уровень пожарной опасности из-за жары

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Жителей Московской области предупредили о высоком уровне пожароопасности в регионе. Гидрометцентр уточнил, что в Подмосковье и в самой столице объявлен "желтый" уровень.
Предупреждение действует до четырех часов дня воскресенья, 24 сентября, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Синоптики прогнозируют, что в регионе ожидается аномально теплая погода – не исключено, что воздух прогреется до 25 градусов тепла.
Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями