Кормежка своры поросят растрогала публику – видео

Кормежка своры поросят растрогала публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверьки выглядят крайне умилительно

Наблюдение за окружающим миром помогает отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Действительно, иногда намного полезнее пролистать с десяток забавных коротких видеороликов, чем с ужасом читать трагические новости. На этом фоне видео с домашними зверьками набирают все большую популярность.

Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с очаровательными поросятками, которых наконец-то пришли покормить. Малышам принесли целую огромную миску молока, аппетитное угощение привело поросят в восторг.

Малыши буквально накинулись на человека, порадовавшего их угощением. Свара из очаровательных свинюшек носилась вокруг хозяина и жаждала как можно быстрее насладиться свежим молочком. Разумеется, такой умилительный контент растрогал многочисленных интернет-пользователей.



В комментариях люди пишут, что свинки выглядят крайне умилительно. Активные малыши очень подняли настроение людям и заставили их от души посмеяться. Действительно, толпа очаровательных свинюшек завораживает и невольно вызывает улыбку на лице.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

Федосеева-Шукшина озвучила свое последнее желание

Актриса отмечает 85-летний юбилей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей