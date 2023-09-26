Кормежка своры поросят растрогала публику – видео

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Наблюдение за окружающим миром помогает отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Действительно, иногда намного полезнее пролистать с десяток забавных коротких видеороликов, чем с ужасом читать трагические новости. На этом фоне видео с домашними зверьками набирают все большую популярность.
Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с очаровательными поросятками, которых наконец-то пришли покормить. Малышам принесли целую огромную миску молока, аппетитное угощение привело поросят в восторг.
Малыши буквально накинулись на человека, порадовавшего их угощением. Свара из очаровательных свинюшек носилась вокруг хозяина и жаждала как можно быстрее насладиться свежим молочком. Разумеется, такой умилительный контент растрогал многочисленных интернет-пользователей.
Подобное происходит нечасто