Как не попасть в просрочку: урок финансовой грамотности от эксперта

Без планирования бюджета ничего не выйдет

При большом количестве банковских займов на одного человека или семью возникают риски неуплаты услуг ЖКХ и даже проблемы в базовом бытовом потреблении. По словам финансового эксперта Романа Хорошева, при нагрузке от 50 процентов ежемесячного дохода и возникает риск невыплат по займам.

Эксперт указывает, что оптимальная нагрузка – это до 30% от общего ежемесячного дохода. Такая цифра позволяет выплачивать долг и обходиться без экономии на элементарных вещах. Нагрузка от 30 до 50 процентов вполне умеренна и дает возможность выплачивать долг, откладывая средства – однако не позволяет совершать крупные покупки. В остальных случаях приходится говорить о крупной нагрузки, чреватой рисками несвоевременного погашения платежей.

Поэтому важно грамотно рассчитать вашу финансовую нагрузку. К примеру, при наличии кредитки с задолженностью, ипотеки и автокредита с заработной платой в 85 тысяч рублей необходимо ежемесячно вносить, для варианта, 4500 рублей на кредитку, 35 – на ипотеку и 12 тысяч за авто.

"Считаем по формуле: доход / траты × 100. При таких вводных кредитная нагрузка составляет 41%. Это умеренный показатель, который не несет негативных последствий для бюджета. С такой нагрузкой можно справиться", – указал Хорошев.