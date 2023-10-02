Губернатор Воробьев рассказал о новом цифровом инструменте для бизнеса Подмосковья

В регионе уже доступно 6 электронных услуг

На еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов Андрей Воробьев обсудил вопросы экономики и поддержки предпринимательства, включая цифровые сервисы.



"Сегодня мы еще раз поговорим о динамике малого и среднего бизнеса, а также о практических инструментах, которые позволят нам дальше видеть рост этой очень важной сферы, которая обеспечивает устойчивость экономики", – отметил губернатор.

В Подмосковье уже доступно 6 электронных услуг, касающихся земельных участков, площадок и экспорта. Так, среди уже запущенных сервисов – "Земля за 1 рубль", "Земля без торгов", "Недвижимость за 1 рубль", "5 шагов для экспорта" и "Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД". Внедренные раннее инновации позволили создать в регионе дополнительно 10 тысяч рабочих мест и привлечь более 57 миллиардов инвестиций.

Сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" ориентирован на производственные компании и предоставляет инвесторам удобные инструменты для открытия бизнеса в индустриальных парках региона. Для реализации сервиса на начальном этапе выбрано более пятисот объектов. Сообщается, что электронные платформы стали востребованными среди предпринимателей, обеспечивая прозрачный и ускоренный запуск бизнеса.

"Подмосковье – лидер в стране, как по количеству, так и по качеству индустриальных парков, поэтому такой сервис будет востребован. 83% обращений предпринимателей в ЦУР "Бизнес" заключаются в необходимости подбора помещения или земельного участка. Мы максимально стараемся автоматизировать все эти сервисы", – отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Московской области расположено рекордное по России количество индустриальных парков – их почти семьдесят. Также в Подмосковье насчитывается пять особых экономических зон. Кроме того, на территории региона находятся еще девятнадцать технопарков.

Ранее сообщалось, что, по версии Forbes Russia, 13 подмосковных городов вошли во всероссийский список лучших мест для ведения бизнеса и развитию делового климата.