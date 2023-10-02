Дом, предположительно принадлежавший Евгению Пригожину, оценили в 150 млн рублей

Дом, предположительно принадлежавший Евгению Пригожину, оценили в 150 млн рублей
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сети появилось объявление о продаже интересного объекта

В Сети появилась информация о том, что дом, предположительно ранее принадлежавший бывшему главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, выставлен на продажу. Двухэтажное здание общей площадью 1200 квадратных метров, находящийся на участке площадью 4 га в СНТ "Родник" в Геленджике, оценивается в 150 млн рублей.


По некоторым данным, ранее данная недвижимость использовалась для реабилитации бойцов группы.

Кроме того, на сайте ЦИАН, специализирующемся на сделках с недвижимостью, появились объявления о продаже комбината питания в поселке Янино Ленинградской области и земельного участка на Рублевке. Предположительно, оба эти актива ранее также принадлежали Евгению Пригожину.


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