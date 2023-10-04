Петербуржцам пообещали теплый октябрь

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В некоторых регионах нашей страны летний период прошел без особо жарких дней, однако погода решила "отдать долги" в осенние месяцы. Так, известный синоптик Александр Колесов пообещал жителям Северной столицы отличную погоду в октябре.
Петербуржцы уже насладились прекрасными, по-летнему теплыми деньками в сентябре. Оказалось, что аномально солнечная погода ждет их и в октябре.
Конечно, такой жары, какая была в первый осенний месяц, уже не будет, однако столбик термометра покажет больше градусов, чем петербуржцы могли рассчитывать, передает издание "Петроград".
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