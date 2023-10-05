Киев подтвердил свою причастность к кибератакам на популярный у россиян сервис

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Вице-премьер Украины по инновациям Михаил Федоров сделал предположение о причастности Киева к кибератакам на один из российских сервисов бронирования.
Федоров указал, что сервис бронирования авиабилетов могли атаковать хакеры из Украины. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", о таких атаках ранее предупреждал "Ростех". Согласно приведенным данным, представитель Киева подтвердил причастность ИТ-специалистов из ВСУ к перебоям у сервиса.
В настоящее время над восстановлением работает специальная команда, старающаяся не допустить тотального обрушения системы сайта.
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