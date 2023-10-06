Россия ввела новые ограничения для украинцев

Контроль за приезжими решили усилить

Российское правительство утвердило новый порядок въезда украинских граждан через третьи страны. С 16 октября, согласно новым правилам, их будут пропускать только через автомобильный пункт "Лудонка" в Псковской области, а также аэропорт "Шереметьево".

Новые ограничения будут распространяться практически на всех украинцев. При этом дети до 14 лет, которые следуют из других стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей, под новые правила не попадают.

"Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей РФ в сложившихся условиях", – указывается в документе.

При этом жители новых российских регионов могут въезжать на территорию страны по-старому порядку. Для этого достаточно перейти контрольно-пропускные пункты на границе между новыми субъектами и сопредельными территориями.

На какой срок рассчитаны новые правила въезда для украинцев в Россию в документе не указывается.