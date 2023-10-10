Психолог назвала два простых способа справиться с осенней хандрой

Скорее берите себя в руки

Многие россияне вынуждены бороться с осенней хандрой, путешествуя и просматривая фильмы. У половины населения наступление осени вызывает апатию, и лишь 12% опрошенных утверждают, что только рады этому периоду. Психолог Станислава Зарудная рассказала об основных эффективных способах справиться с этим.

Эксперт напомнила, что осенью сокращается количество солнечных часов – уже сейчас, в октябре, темнота в европейской части страны наступает ранним вечером. Отсюда прибавляется больше печали, грусти, лени и сонливости. В целом же осенняя хандра – особенность климатических и погодных изменений, которые отражаются на состоянии человека.

Один из способов справиться с ситуацией – физическая активность. Делайте легкую зарядку после пробуждения. И визуализируйте, чтобы наполниться энергией, передает neva.today.

"Для этого нужно представить, что вы находитесь на солнечной летней поляне. Лучи солнца, проникая через вас, питают и прогоняют хандру. Подойдет любое другое место, что подарило вам незабываемые эмоции", – порекомендовала психолог.