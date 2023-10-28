Ушлый котик придумал необычное применение для черепашки – видео

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Видеоролики с домашними животными пользуются бесконечной популярностью у интернет-пользователей. Люди готовы часами наблюдать за тем, что вытворяют братья наши меньшие. Новой звездой социальных сетей стал весьма изобретательный котик, который придумал, как в собственных целях использовать покорную судьбе черепашку.
Тортила спокойно проводила время в своем тазике, наполненном водой и никому не мешала. Казалось бы, ничто не должно было потревожить ее покой, однако появление терзаемого жаждой кота привнесло новый опыт в жизнь черепашки. Усатого весьма заинтересовал тазик, в котором плескалась освежающая жидкость.
Котик решил утолить свою жажду, забравшись в тазик. При этом тот факт, что он является местом проживания черепашки, кота не смутил. Более того, наглый зверь решил использовать владельцу дома в качестве персональной подставки под лапки. Котик с удобством разместился на спине черепахи, используя ее тело как своего рода "остров" в тазу с водой.
Когда наглец напился, он спокойно вылез из тазика и отправился по своим делам. Забавный видеоролик очень повеселил пользователей социальных сетей.
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