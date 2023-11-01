Отправившийся за покупками на рынок пес поразил публику – видео

Хвостатый оказался очень самостоятельным

Никто не будет спорить с тем, что братья наши меньшие обладают высоким уровнем интеллекта и и частенько поражают сознание своих хозяев. Большую популярность в социальных сетях получил песик, который научился самостоятельно ходить на рынок за покупками.



Владельцы хвостатого запечатлели такую хозяйственную прогулку своего любимца на камеру. Песика отправили за овощами на рынок. Конечно, нести ценную покупку в пасти неудобно, да и негигиенично. Так что с собой ушастому выдали специальное ведерко для продуктов.



Зверек подошел к женщинам, которые торговали овощами, деловито выбрал приглянувшийся ему кочан капусты и указал на него лапкой. Продавщица тут же оформила продажу. Она выдала мохнатому покупателю требуемый продукт, получила оплату и отдала сдачу.



Довольный собой зверь забрал ведерко с покупкой и отправился восвояси. Можно быть уверенным, что хозяева очень гордятся своим питомцем, который научился помогать в быту.





Пользователи социальных сетей пришли в восторг и оставили под видеороликом много эмоциональных комментариев. Люди от души завидуют владельцам такого смышленого зверька.

