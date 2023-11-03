Число неплательщиков по кредитам в России перевалило за 21 миллион - приставы

И добиться от них погашения задолженности затруднительно

В России выросла численность неплательщиков по кредитам – их стало 21,1 миллиона человек по итогам девятимесячного периода прошлого года. Это на 22% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Федеральная служба судебных приставов указывает, что сумма общего долга россиян выросла до 2,9 триллиона рублей (за года она стала больше на 200 миллиардов).

Больше всего должников проживают в таких регионах, как Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, Московская и Свердловская области, уточняет МИР24.

ФССП указывает, что принудительное погашение задолженности затруднено низкой платежеспособностью населения с долгами по налогам, ЖКУ и общей закредитованности.



