Муж с женой узнали о поступке свекрови и перестали с ней общаться

Инцидент произошел на Востоке

Скандал в некогда крепкой и счастливой семье из Китая стал достоянием прессы. Муж с женой узнали о том, какой неприятный поступок совершила свекровь и перестали с ней общаться.

После того, как у пары родился ребенок, они решили переехать к матери мужчины. Все шло хорошо, пока однажды у жены не состоялся откровенный разговор с соседкой. Женщина отметила, что во время половой близости та смотрится очень вульгарно. В ответ дама поинтересовалась, откуда такие подробности.

"Мы смотрели все видео с твоим участием", – призналась соседка.

Оказалось, что на фоне рождения ребенка свекровь тайно установила систему наблюдения в спальне сына, чтобы подглядывать за ними. После откровенного разговора женщина призналась, что переживает из-за личной жизни в паре. Ей казалось, что из-за рождения ребенка невестка не сможет как следует удовлетворять мужчину.

В итоге муж с женой перестали общаться со свекровью и съехали от нее. Невестка признается, что никогда не простит мать ее супруга за такой поступок.