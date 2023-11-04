Муж с женой узнали о поступке свекрови и перестали с ней общаться

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Скандал в некогда крепкой и счастливой семье из Китая стал достоянием прессы. Муж с женой узнали о том, какой неприятный поступок совершила свекровь и перестали с ней общаться.
После того, как у пары родился ребенок, они решили переехать к матери мужчины. Все шло хорошо, пока однажды у жены не состоялся откровенный разговор с соседкой. Женщина отметила, что во время половой близости та смотрится очень вульгарно. В ответ дама поинтересовалась, откуда такие подробности.
"Мы смотрели все видео с твоим участием", – призналась соседка.
Оказалось, что на фоне рождения ребенка свекровь тайно установила систему наблюдения в спальне сына, чтобы подглядывать за ними. После откровенного разговора женщина призналась, что переживает из-за личной жизни в паре. Ей казалось, что из-за рождения ребенка невестка не сможет как следует удовлетворять мужчину.
В итоге муж с женой перестали общаться со свекровью и съехали от нее. Невестка признается, что никогда не простит мать ее супруга за такой поступок.
Знаменитость засняли очевидцы