Как завалить ЕГЭ: три вредных совета

О том, как сдать и как завалить ЕГЭ, знает руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина. Эксперт дала 3 вредных совета будущим выпускникам

К сожалению, каждый год какая-то часть школьников сталкивается с тем, что их результат ЕГЭ не достигает минимальный порог по баллам. Например, в 2023 году экзамен по обществознанию не сдали 21% школьников. И это, конечно, сказывается на их дальнейшей судьбе, в первую очередь, на поступлении в вуз, которое приходится отложить. Надо ли говорить, что это негативно отражается не только на качестве жизни выпускника, но и на его психоэмоциональном состоянии? Как будет себя чувствовать выпускник в кругу своих сверстников, которые поступили в вузы и начали новую жизнь, полную знакомств, планов, целей и событий? Конечно, ему будет неловко и психологически некомфортно в обществе. Сегодня в статье рассмотрим ТОП-3 вредных совета о том, как завалить ЕГЭ и, конечно, тот, кто хочет успешно сдать экзамены и поступить в желаемый вуз, просто обязан сделать с точностью до наоборот.



Вредный совет №1: Начать подготовку к ЕГЭ в мае

Все мы понимаем, что чтобы сдать на достаточно высокий балл для поступления на бюджет, нужно готовиться как минимум с сентября и равномерно изучать темы. Но, тем не менее, каждый год есть те школьники и их родители, которые начинают думать о подготовке только в мае или за неделю до экзамена. Ищут курсы интенсивной подготовки, начинают что-то пытаться учить. Но это слишком короткий период времени, чтобы усвоить большой объем информации. Кроме того, такой темп подготовки обязательно вызовет огромный стресс у того, кто хочет сдать экзамен, что будет дополнительно мешать подготовке. Поэтому чаще всего те, кто начинает подготовку именно в мае, до этого не прилагая никаких усилий, не изучая саму структуру экзамена, количество заданий, как правило, потом не сдают ЕГЭ.

Вредный совет №2: Купить ответы

Некоторые школьники не готовятся к ЕГЭ, рассчитывая на то, что можно будет купить или где-то в открытом доступе найти ответы. В социальных сетях действительно существует огромное количество каналов и сообществ, которые предлагают свои услуги по предоставлению ответов на ЕГЭ по всем предметам. Иногда школьники целыми классами скидываются на такие услуги, покупают их, но по итогу на экзамене сталкиваются с тем, что ответы не сходятся. К примеру, еще в 2012 году такое практиковалось, когда до экзамена в интернете каким-то образом могли появиться задания ЕГЭ в открытом доступе, так как тогда это все не было под таким сильным контролем и задания, кстати, были гораздо легче. В таком случае, конечно, можно было рассчитывать на то, чтобы, например, заранее с учителем прорешать задания и сдать на 90+. Однако сейчас все очень сильно контролируется в сфере образования и ЕГЭ, и утечка заданий в Сеть или в какой-либо другой источник категорически невозможна. Поэтому ждать ответы и не прилагать никаких усилий в подготовке – верный путь к тому, чтобы завалить экзамен.



Светлана Шмонина. Фото из личного архива

Вредный совет №3: Не спать несколько ночей перед экзаменом

Многие школьники в попытках выучить все накануне экзаменов усиленно готовятся, не спят ни днем, ни ночью, спасаясь энергетиками. Это, естественно, приводит к невнимательности, к потере концентрации, к истощению организма, нарушению работы сердечно-сосудистой системы. В условиях экзамена это еще и дополнительный стресс, который может обернуться обмороком, головокружением, давлением. Истощенный организм будет просто не способен сдать экзамен. Не спать перед экзаменами и пичкать организм вредными энергетиками – это, во-первых, опасно для жизни и психики, а во-вторых, чревато тем, что школьник ничего не запомнит и и в итоге просто не сможет решить какие-то сложные задания на экзамене. Поэтому, если хотите увидеть успешные результаты, то нужно обязательно высыпаться.

Как не поддаться вредным советам и сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Систематически готовиться как минимум 7-9 месяцев. Если вы до сих пор не начали подготовку, то ноябрь - самое время обратиться к репетитору или найти онлайн-школу. Запомните: купить правильные ответы невозможно! Слив ответов в Сеть – это что-то из области фантастики. Самый надежный способ сдать ЕГЭ на высший бал – это готовиться к нему. Обязательно выспаться перед экзаменом. Даже несмотря на то, что пара недель до ЕГЭ – самая жаркая пора подготовки. Все же лучше соблюдать режим сна, давать организму полноценный отдых и возможность высыпаться, ведь от этого зависит ваше благосостояние. Лучше убрать телефон, забыть на время про соцсети, не листать ленту, не тратить время на интернет, чем жертвовать сном в такой важный решающий период вашей жизни.

Дополнительный вредный совет: Готовьтесь к обществознанию на личном опыте



Такой вредный совет основывается в подготовке к данному экзамену только на личном опыте. Частый миф у нас, что предмет обществознания – это о жизни, что мы со всем этим все равно встречаемся в жизни постоянно, поэтому не надо готовиться, можно все на личном опыте написать. Но это далеко не так. Когда школьник на экзамене смотрит на сами задания, на тексты заданий, на формулировки, он понимает, что он ничего не знает. И в итоге оказывается в числе тех 21% школьников, которые не достигают минимальный порог по баллам.